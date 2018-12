Yan Volery et Laura Colliard placés à Sion

La ville de Sion accueillait samedi sa traditionnelle course Titzé de Noël, qui fêtait cette année ses 50 ans. Dans l’épreuve élites messieurs (7000 m), remportée par le Russe Rinas Akhmadeev en 19’32, Yan Volery (SA Bulle) a été le meilleur régional avec sa 21e place (21’25). Au 32e rang, on retrouve Jérémy Schuwey (CS Hauteville), avec un chrono de 21’50. Chez les dames (5000 m), la Riazoise du SA Bulle Laura Colliard s’est classée 27e en 18’21. La course féminine a nommé vainqueur l’Ethiopienne Helen Bekele Tola en 15’29.