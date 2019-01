«Ce sera compliqué, j’en suis conscient»

Formé ces cinq dernières années par le Lausanne HC, le Gruérien Axel Simic a signé un contrat de deux ans avec le prestigieux club de Zurich. L’ailier de bientôt 20 ans évoque le challenge qui l’attend.

KARINE ALLEMANN

Axel Simic fêtera ses 20 ans dimanche. Son plus joli cadeau, ou disons celui qui influencera le plus les prochaines années de sa vie, il l’a reçu mardi: son premier contrat de hockeyeur professionnel. Et l’attaquant gruérien du Lausanne HC l’a signé avec les Zurich Lions, club six fois champion de Suisse entre 2000 et 2018.

Comment se sont passées les discussions?

Le club zurichois a appelé mon agent, Gaëtan Voisard (agence The 6ix sports leadership), pour lui faire part de son intérêt il y a environ cinq semaines. Nous nous sommes rencontrés trois jours plus tard. Les…