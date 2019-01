«Créer tout un univers»

A la tête de l’agence de communication Trio, basée à Lausanne, Michael Kamm, 51 ans, a été élu publicitaire de l’année en 2018.

Rencontre avec ce Gruérien de cœur dans sa maison ancienne, à Echarlens.

MARTINE LEISER

Michael Kamm a posé ses valises il y a dix ans, à Echarlens. Entouré de son épouse et de ses cinq enfants, il a restauré une magnifique demeure de 1836, un lieu hors du temps où le bois est omniprésent. Installé autour de la grande table campagnarde de la salle à manger, l’entrepreneur de 51 ans, qui travaille comme créatif depuis plus de trente ans, parle de l’évolution de sa profession, des valeurs qu’il défend et de son attachement à la Gruyère. Grand patron de l’agence Trio, basée à Lausanne, il a également été élu publicitaire de l’année.

Avez-vous toujours eu envie de…