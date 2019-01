«Ingérence regrettable» dans les affaires communales

La conseillère générale socialiste Carole Fritschi réagit aux récents propos tenus par le conseiller d’Etat libéral-radical Didier Castella au sujet de la professionnalisation de l’Exécutif de Bulle.

Le conseiller d’Etat Didier Castella – pourtant à la tête de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, soit l’autorité de surveillance des communes – s’est ingéré dans le débat sur la professionnalisation du Conseil communal de Bulle, et ce en pleine campagne. Au-delà de son soutien à peine caché en faveur de ses collègues de la section bulloise du Parti libéral-radical qui s’acoquine une nouvelle fois avec l’Union démocratique du centre, il soulève une problématique intéressante: celle des relations entre les communes et le canton.

Didier Castella semble oublier que…