«Je me suis dit: Attaque, et ça va aller»

Noémie Kolly prendra le départ, dimanche à Garmisch-Partenkirchen, de sa première descente en Coupe du monde. Une consécration qui arrive plus vite que prévu.

KARINE ALLEMANN

Petite, Noémie Kolly aimait Bode Miller. «Et Neureuther plus tard. Chez les filles, j’admirais Lara Gut. C’est bizarre de me dire que je vais faire la même course qu’elle…» La voix est celle d’une jeune fille réservée de prime abord, et surtout presque étonnée de ce qui lui arrive. Mais la performance est telle qu’il n’y a aucun doute sur le tempérament qui guide la skieuse. Swiss-ski lui a donné une chance, Noémie Kolly a su performer quand ça compte. Une qualité essentielle chez les athlètes. Hier, la Rochoise s’est classée 15e de l’entraînement à Garmisch-Partenkirchen, à 93 centièmes seulement de la première,…