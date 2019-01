Fleurier - HCBG 2-3 (1-1 1-0 0-2)

HOCKEY 2e LIGUE. Malmené en championnat, le HC Bullela Gruyère a réussi une belle performance samedi, s’imposant 3-2 à Fleurier, quatrième du groupe 1 de 2e ligue avec déjà 26 points. Contre 10 points pour le HCBG avant la rencontre du week-end. Un but égalisateur de Maxime Sandoz en première période, un autre de Maxime Leva dans le dernier tiers (2-2), puis le but de la victoire pour Luca Bosson à six minutes de la sirène (2-3): les Bullois se sont offert leur quatrième succès de la saison à l’énergie. Ce qu’apprécie leur entraîneur Jean-Yves Schwitz: «C’est une belle réaction d’équipe. Les leaders ont pris leurs responsabilités et ils ont “fait le job” avec l’intensité et la discipline nécessaires pour retourner la situation.»

