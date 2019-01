Anna Schuwey née Leib

CHARMEY

Entourée de l’affection des siens, Anna Schuwey s’est éteinte le 19 décembre au Home de la vallée de la Jogne. Un dernier hommage lui a été rendu le 21 décembre en l’église de Charmey. La messe de trentième sera célébrée le 27 janvier.

Anna Schuwey a vu le jour à Utzmemmingen, en Allemagne, le 20 avril 1928 au sein d’une famille de trois garçons et trois filles. Elle passa sa jeunesse dans ce pays en guerre et subit les conditions de vie difficiles liées au conflit mondial de 1939 - 1945. Anna fit son école obligatoire et travailla dans l’agriculture. Elle œuvra ensuite trois ans dans une usine de tissage.

Après une enfance plutôt perturbée, Anna arriva en Suisse, à Zermatt plus précisément. Elle s’y installa en 1955 pour travailler dans la restauration. C’est là qu’elle…