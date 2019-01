Avec les bons vœux du Conseil d’Etat

Hier en fin d’après-midi, le Conseil d’Etat a présenté ses traditionnels vœux aux autorités. «Je souhaite que nous insufflions à l’actualité nos idéaux d’humanité et de bonté afin que nous nous dirigions, pas après pas, vers une société encore plus altruiste», a déclaré le président du Gouvernement, Jean-Pierre Siggen. Rappelant l’importance de la vie intérieure, Mgr Charles Morerod a, au nom des communautés religieuses, souligné que «la raison de vivre, d’espérer, d’envisager un futur possible, tout cela doit être en nous-mêmes». EB