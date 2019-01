A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Coloration des cheveux, ne vous abîmez pas!

Plus de la moitié des femmes et de plus en plus d’hommes se colorent les cheveux, une pratique esthétique qui existe depuis la nuit des temps. Cacher des cheveux blancs disgracieux ou se transformer en star hollywoodienne a longtemps été l’objectif principal d’une coloration. Aujourd’hui, la tendance serait plutôt à la chevelure arc-en-ciel… Certaines jeunes filles arborent même de magnifiques crinières argentées, car oui le gris est à la mode!… ■