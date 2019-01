Bye bye la Suisse

RTS1, VENDREDI, À 20 H 05



Pas si simple

Jo et Leyla Chapalay sont sur un petit nuage. Leur centre de plongée fonctionne très bien, ils pensent déjà à s’agrandir. Après avoir travaillé sans relâche, le couple s’offre deux jours de vacances dans un petit coin de paradis des petites Antilles. La famille Blum part enfin à l’aventure dans le désert australien après 6 mois de préparatifs et une grosse frayeur d’avant départ. Quant à Max et à sa famille, ils retrouvent un peu de calme et inaugurent officiellement leur complexe de vacances. ■