Caribous - Migration en Arctique

Place à la migration extraordinaire d’un animal mythique et courageux qui vit dans le Grand-Nord, le caribou, qui risque sa vie lors de la plus longue migration (5000 kilomètres!) à travers l’Arctique sauvage. C’est un spectacle extraordinaire que l’on suit avec les troupeaux, mais aussi dans l’intimité des animaux lors de leur combat pour la survie. Nous sommes au cœur d’un univers de neige et de glace dans lequel ces animaux sauvages vont risquer leur vie. La migration des caribous, la plus longue migration terrestre de la planète, soit cinq mille kilomètres à travers l’Arctique sauvage, les mène du nord du Canada jusqu’en Alaska. Chaque année, c’est un spectacle absolument extraordinaire. Ce film fait vivre cette épopée dans l’intimité des animaux, au plus près…