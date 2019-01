GRANDVILLARD

Un visage sympathique et jovial de Grandvillard s’en est allé subitement le 16 janvier au matin, à la suite d’un arrêt cardiaque. Christian Raboud cheminait dans sa 61e année. Il a passé l’essentiel de sa vie dans son village natal, auquel il fut très attaché. Sa famille, ses proches et ses nombreux amis lui rendront un ultime hommage ce samedi, en l’église de Grandvillard.

Né le 30 avril 1958 dans le foyer de Marcel et Gaby Raboud-Borcard, Christian était le premier enfant du couple. Quelques années plus tard, un frère, Gérald, vint compléter la famille. Dès sa naissance très problématique, il connut bon nombre de difficultés dans sa vie et les périodes prolongées, dans de nombreux hôpitaux, ont jalonné son enfance et sa jeunesse.

L’engagement de ses parents fut exemplaire…