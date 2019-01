Clint Capela, au niveau all-star

Clint Capela est onfire. Il a marqué 31 points face à Denver dans la nuit de lundi à mardi. Soit son record personnel. Cette saison, le Genevois gobe les rebonds et enchaîne les double-double. Allô Houston? Il n’y a aucun problème pour Clint Capela chez les Rockets. Le Genevois de 24 ans affiche des statistiques affolantes: 17,6 points à 64% au tir et 12,8 rebonds. Elles sont encore plus impressionnantes lors de ses huit derniers matches, 20 pions et 17 prises de moyenne. Cette saison, l’Helvète se régale en NBA, de quoi viser une place au match des étoiles le 17 février. Et dire qu’il n’a même pas été nominé pour les Swiss sports awards 2018…

Loin d’être fan du joueur, il faut tout de même rendre à César ce qui lui appartient. Une mobilité saisissante malgré sa taille (2,08 m), une…