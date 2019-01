Comment brille une deuxième étoile?

PAR MICHAËL PERRUCHOUD

Lorsque la France remporte une grande compétition sportive, toute la Suisse romande répète en chœur pendant une bonne décennie, qu’avec ces fichus chauvins, «On va en avoir pour vingt ans». Aussi, il n’est pas difficile d’imaginer qu’entre deux gueuletons de fin d’année, à l’heure où l’on se repose le foie avec une tisane et que l’on met sa gueule de bois en sourdine devant la télé, beaucoup d’entre nous éprouvaient comme une appréhension en appuyant sur la zappette pour un périlleux slalom entre les rétrospectives annuelles, déjà mortifiés à l’idée de se retrouver nez à nez avec un bouquet de superlatifs et les visages triomphants de Pogba, Kanté, Mbappé ou Griezmann (oh non! tout mais pas Griezmann, dont le melon se marie mal avec le foie gras). Car, c’est l’un…