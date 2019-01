Compote de Pomme

Will Eisner



New York Trilogie

Delcourt

La ville, ses immeubles, ses habitants: Will Eisner (1917- 2005) a exposé dans les années 1970 l’intimité de New York, ses rêves, ses espoirs, ses détresses. Du caniveau au sommet des buildings, de ceux qui se tapent la cloche à ceux qui ont les poches trouées, l’inventeur du «roman graphique» pose un regard compatissant, malicieux et parfois acide, sur cette étrange créature qu’est l’homo urbanus, à la fois seul dans la foule et invisible au regard de tous. Il y a chez lui une incroyable capacité d’observation et de retranscription «sociologique». La Grosse Pomme devient sous sa plume le parangon de toutes les concentrations humaines.

Will Eisner retranscrit l’esprit de sa ville avec finesse et intelligence, y transposant un sentiment universel et…