Costard-cravate, Drake dans les oreilles

Raul Müller est président du Conseil des jeunes du canton de Fribourg depuis le 1er janvier. Ambitieux, le Romontois de vingt ans est déjà un politicien dans l’âme, l’insouciance de la jeunesse en plus.

CLAIRE PASQUIER

Raul Müller est un politicien à son affaire. Abonné à The Economist, l’homme de tout juste 20 ans lit Bilan et regarde le 19 h 30. «Mes copains me disent que je leur fais penser à leur oncle ou à leur grand-père», plaisante le Romontois dans son costard-cravate sans le moindre faux pli. Sous ses airs d’adulte raisonnable, il lâche des «c’est ouf», confie déconner avec ses potes et écouter Drake, le rappeur américain. Il n’est donc pas tout à fait un ovni générationnel.

Depuis le 1er janvier, Raul Müller est surtout président du Conseil des jeunes de Fribourg. Un mandat…