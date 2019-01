Désinvolture

*PAR CLAUDE ZURCHER

LE TOTAL DES KILOMÈTRES PARCOURUS par les chauffeurs de Nez rouge et leurs passagers dans le Sud fribourgeois durant les fêtes est de 16 254 kilomètres, ce qui équivaut à un aller simple Bulle-Melbourne. Etrange destination, l’alcool, là-bas, n’est-il pas trois fois plus cher?

NOUVELLE ANNÉE… et donc habituels articles de début janvier dans la presse, avec les premiers bébés et leurs prénoms à la mode, mais aussi, depuis quelques années, les incontournables papiers sur la nécessité des canons à neige dans les Préalpes. On pourrait s’économiser dans les rédactions – où les effectifs sont réduits – en réunissant les deux sujets et, par conséquent, en donnant des prénoms aux canons à neige. Ça se faisait autrefois. Faut-il rappeler le souvenir de la Grosse Bertha lors de…