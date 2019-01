Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LA PHOTO OFFICIELLE 2019 DU CONSEIL D’ÉTAT a été réalisée au Café du Gothard, à Fribourg. Fermez les yeux, laissez-vous aller… A une table du bistrot, le Gouvernement in corpore prend son café du matin – il y a un panier à croissants posé devant lui – et puisque leurs Excellences ne peuvent se tenir autour du panier à croissants (le premier rang tournerait le dos au photographe), elles forment un demi-cercle. Ce n’est pas la Cènede Léonard de Vinci – inutile de chercher Judas – et d’ailleurs un des ministres s’appuie d’une fesse sur la table voisine (on ne dira pas lequel). Deux ont fait tomber la veste, quant à la seule femme du Gouvernement, elle est posément installée sur une chaise de bistrot et, ma foi, il faut se rappeler que les sommelières n’ont pas le droit de…