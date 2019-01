Désinvolture

*PAR CLAUDE ZURCHER

COMPOSITION DES LISTES ÉLECTORALES: quelle subtilité, à lire le grand article que LaGruyèrea consacré jeudi à cet art difficile de la vie des partis politiques. Maintenant instruit, je comprends mieux qu’il n’est pas possible pour les chefs de partis de miser sur les bons chevaux comme on le fait pour un tiercé. C’est-à-dire? Un tiercé gagnant, c’est souvent – m’avait confié un turfiste chevronné – le choix d’une valeur sûre, d’un nom soutenu par la presse spécialisée et d’un tocard. On en reparlera après les élections de cet automne.

«LA COHÉSION SOCIALE, c’est donner les mêmes chances à tous les enfants», dit Alain Berset dans une annonce pour soutenir la vente de mimosa, qui a lieu ce week-end. Ne cherchons plus ce qui pourrait remplacer le fameux «la rose au…