Dans la tête d’un surdoué RTS1

MERCREDI, À 20 H 10

Les personnes à haut potentiel fascinent! Même si elles sont plutôt rares, elles ne représentent que 2,5% de la population, on a le sentiment que toujours plus de personnes dans notre entourage sont concernées. Alors qui sont ces surdoués à l’extrême intelligence? Etre surdoué, est-ce un atout pour réussir sa vie ou, au contraire, un décalage qui rend plus compliqué la communication avec les autres? Réponses à travers des portraits poignants, les explications de spécialistes du haut potentiel et des expériences avec un groupe d’enfants HP.

Itinéraire d’un enfant surdoué! C’est avec le témoignage de Thomas que nous plongeons dans le thème. Doté d’une intelligence hors norme, le jeune homme peine à trouver sa place dans un cursus d’étude «normal». Il nous explique…