Dans le carrousel sans fin de nos vies

Moïra, troisième création de Joëlle Richard, s’interroge sur le hasard, le destin et ses aléas. Une pièce riche jusqu’à la densité.

«Bienvenue au grand cirque éternel de la vie, appelé aussi comédie humaine…» Vaste sujet et noble ambition qui anime Moïra, la nouvelle création de la compagnie Roz & Coz, écrite et mise en scène par Joëlle Richard (à Nuithonie jusqu’au 20 janvier). Il est donc question de nous tous, de nos existences et de ce qui les dirige: destin? hasard? volonté? volonté de qui? a-t-on vraiment toujours le choix? et comment certains choix anodins vont-ils bouleverser toute notre vie? Près de deux ans après Plein cœur, Joëlle Richard retrouve le même trio d’acteurs: Olivier Havran en D.D. – maître de cérémonie à la fois coryphée, démiurge, ange et démon – Céline Cesa et…