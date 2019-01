Chorégraphe majeur de la scène romande, Philippe Saire a créé avec Hocus Pocus une pièce destinée au jeune public. Sa compagnie en donne quatre représentations samedi (11 h et 17 h) et dimanche (11 h et 15 h) à Nuithonie. Comme dans Vacuum présenté dans ce même lieu il y a deux ans, deux néons flottent dans l’obscurité pour esquisser un trou noir qui avale ou révèle les corps et permet un voyage onirique entre ombres et lumière. www.equilibre-nuithonie.ch.