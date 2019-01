Depuis le temps que ça fait mal…

Vous voyez bien que ce n’était pas du chiqué! Que ce rhume avait de quoi nous clouer au lit. Que cette migraine était prête à nous tuer. Oui, cette entorse à la cheville faisait tellement mal qu’il y avait de quoi espérer une amputation, pour en finir. C’est désormais scientifiquement, indiscutablement prouvé: nous, les hommes, nous souffrons davantage que les femmes.

Attention! Il n’est pas question ici de rappeler que nous souffrons davantage parce que c’est toujours à nous de porter les lourdes valises (aïe, les reins), toujours à nous de monter les meubles Ikea (aïe, les doigts) et les caisses de bière de la cave (aïe, le foie). Nous ne parlons pas non plus des souffrances terribles que doivent supporter nos petits cœurs délicats depuis que toutes les dames semblent nous prendre pour…