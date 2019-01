Des avalanches font deux morts au Gros-Mont et à Château-d'Œx

Au Gros-Mont, sur la commune de Charmey, les participants au groupe de randonnée ont alerté la Rega avant de localiser les trois personnes prises dans l'avalanche et de rapidement parvenir à les dégager. Les blessés ont été héliportés vers deux hôpitaux, où l'un d'eux, âgé de 55 ans, est décédé. Les deux autres personnes sont légèrement blessées.

Une autre avalanche s'est déclenchée à Charmey, dans le secteur du Petit-Mont, vers la dent de Savigny. Une personne a été emportée, mais a pu se dégager et rejoindre la vallée par ses propres moyens.

A Château-d'Œx, il était 13 h quand la Rega a été alertée pour une avalanche qui a emporté trois randonneurs. Ils faisaient partie d'un groupe de sept Français, qui avaient débuté leur ascension depuis le versant fribourgeois du Vanil Carré. Une corniche de neige a cédé et a précipité les trois victimes du côté vaudois du sommet. Deux d'entre elles ont pu être rapidement dégagées. Choquées et légèrement blessées, elles ont été acheminées à l'hôpital de Châtreau-d'Œx pour des contrôles. En revanche, un homme de 39 ans a été totalement enseveli et retrouvé décédé par les secours.

La police rappelle que «e risque d’avalanche étant élevé dans notre région, les randonneurs sont priés de bien planifier leur itinéraire en consultant le bulletin de l’Institut fédéral de l’étude de la neige et des avalanches».