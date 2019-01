Des vacances à l’œil et à l’hôtel

ORDONNANCE PÉNALE. Neuf hôtels et autant de semaines de vacances. De Moutier à Fribourg en passant par Flamatt et La Neuveville, une Fribourgeoise s’est payé du bon temps durant six mois. Enfin, s’est offert du bon temps, puisqu’elle ne réglait jamais la note. Le Ministère public lui impose 160 jours de villégiature supplémentaires, en prison, pour filouterie d’auberge, abus de confiance, vol et dommages à la propriété. Délits auxquels s’ajoute une contravention à la Loi fédérale sur les transports de voyageurs, puisqu’elle ne payait pas non plus ses titres de transport.

La jeune femme de 24 ans utilisait en général une fausse identité sur un site de réservation en ligne. Lors de l’un de ses séjours, qui duraient en moyenne une semaine, elle a même invité sa maman. Et, pour varier les…