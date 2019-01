Deux auteurs identifiés après des effractions dans des voitures à Ursy et à la buvette du foot de Rue

A la rue de Romont notamment, les vandales auraient cassé des rétroviseurs et des phares à coups de pied et pénétré dans les voitures non verrouillées pour y voler de l'argent ainsi que pour endommager l'habitacle. "Des déprédations ont également été annoncées et constatées à la salle communale d'Ursy ainsi qu’à la buvette du FC, à Rue, où les auteurs ont pénétré par effraction", communique la police.

Cette enquête a permis de lier cet épisode à d'autres infractions semblables qui ont eu lieu au mois de décembre à la rue du Plattiez à Ursy. La police a réussi à mettre le doigt sur deux auteurs présumés. Deux mineurs de 15 et 17 ans, d'origine suisse. L'auteur principal a été placé en détention provisoire. Ils seront dénoncés à des degrés divers au Juge des mineurs. En tout, une vingtaine de plaintes ont été déposées et les dégâts s'élèvent à plusieurs milliers de francs.