Deux mineurs identifiés à Ursy

VANDALISME. La police cantonale a identifié deux auteurs présumés de plusieurs actes de vandalisme à Ursy et à Rue en décembre et début janvier. Le 2 janvier, la police a constaté des dégâts sur plusieurs véhicules stationnés sur des places privées ou publiques à Ursy. A la rue de Romont notamment, les vandales auraient cassé des rétroviseurs et des phares à coups de pied et pénétré dans les voitures non verrouillées pour y voler de l’argent ainsi que pour endommager l’habitacle. «Des déprédations ont également été constatées à la salle communale d’Ursy ainsi qu’à la buvette du FC, à Rue», communique la police.

Une enquête a permis de lier cet épisode à d’autres infractions qui ont eu lieu en décembre à la rue du Plattiez, à Ursy. La police a réussi à identifier deux jeunes de 15 et 17…