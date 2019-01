Deux podiums suisses

Le coup d’envoi de la saison 2019 de plongeon a été donné ce week-end à Zurich avec les championnats de Suisse élites. Alignée sur 1 et 3 mètres, Madeline Coquoz a terminé deux fois troisième, tout comme l’année dernière. Avec respectivement 234,60 points et 224,80 points, la Gruérienne a cédé les deux premières places à ses partenaires de l’équipe nationale Jessica Favre et Michelle Heimberg. «A 3 mètres, je présentais un nouveau plongeon, un triple et demi avant carpé. Alors je suis super contente des performances réalisées, elles sont très prometteuses pour la saison à venir», savoure l’athlète de Pont-la-Ville, 20 ans. Une fois qu’elle aura terminé sa session d’examen universitaire à la HEC de Lausanne, Madeline Coquoz s’en ira à Berlin les 8-9 février pour la première compétition…