Du folk, du rock et des portes ouvertes

Deux soirées de concerts se suivent vendredi et samedi à Ebullition. Avec Leah Senior, le club bullois accueille demain une douce chanteuse venue de l’autre côté du monde. Cette Australienne à la voix envoûtante effectue sa première tournée européenne. L’occasion de découvrir son folk qui puise aux racines du genre tout en ajoutant des couleurs pop et psychédéliques. Le groupe gruérien Gold of Venus ouvrira la soirée.

Samedi, la soirée s’annonce plus bruyante, avec les concerts d’It it Anita et de Hubeskyla. Les premiers viennent de Belgique et, en héritiers du noise des années 1990, ont la réputation de donner des prestations live sans concession. Quant aux furieux Fribourgeois de Hubeskyla, ils débarquent à Bulle avec leur nouvel album Fly on the wings of love (La Gruyère du 30…