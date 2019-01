Elargir le soutien aux structures d’accueil

Depuis le 1er juillet, la Confédération soutient financièrement les cantons et les communes qui augmentent leurs subventions à l’accueil extrafamilial des enfants, à la condition que cela contribue à réduire les coûts à la charge des parents. Selon les députés du groupe Vert centre gauche Bernadette Mäder-Brülhart (Schmitten) et André Schneuwly (Guin), le canton doit en profiter. Dans la réponse à leur motion, le Conseil d’Etat rappelle que ces aides sont concernées par les mesures de désenchevêtrement des tâches, et qu’une reprise complète du domaine par les communes est prévue. «Dans ces circonstances, il ne serait pas du tout opportun d’étendre le champ d’application pour les élèves du degré primaire.»