En oscillant subtilement entre les genres

Béatrice Monnard

LA BALANÇOIRE

L’Aire, 180 pages

Le livre débute comme un récit d’enfance, une émouvante suite de souvenirs. Avant de basculer vers le récit d’une relation avec un célèbre écrivain français – présenté sous le pseudonyme d’Augustin Arlex – qui passe par l’Italie, la France, des joies, des souffrances. Mais tout reste lié, comme par miracle, par la grâce d’une langue aérienne, doucement rythmée, par la subtilité des liens que La balan- çoire tisse à nouveau entre les époques.

A l’évidence, la Valaisanne Béatrice Monnard ne se soucie guère des genres. Ecrit-elle un roman? Un récit? Une prose poétique? Peu importe: après Les carrières (2010) et Des oiseaux et des voitures (2013), elle confirme un talent singulier, une voix à part. Ce texte inclassable touche au plus profond…