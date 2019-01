Enorme coup dur pour Gottéron, Furrer ne rejouera plus

Malmené en championnat avec désormais cinq points de retard sur la barre et une peu envieuse 9e place au classement, Fribourg-Gottéron devra en plus se passer de son leader défensif Philippe Furrer. «A la suite d’une charge reçue samedi soir contre Berne (défaite 0-2), le joueur a subi sensiblement la même blessure aux côtes que lors de son absence du mois d’octobre, a communiqué hier le club. Il sera absent des patinoires pour une durée indéterminée et ne jouera probablement plus cette saison.» Evoluant sous licence B à Ajoie, le défenseur Dan Weisskopf réintégrera l’effectif des Dragons pour les matches du week-end face à Genève et Davos.