Entre amour et dépression

James Blake

ASSUME FORM

Universal Music

Trois ans après The colour in anything, James Blake revient en force avec son quatrième album, Assume form. Soutenu par une multitude d’invités, il délivre quarante-huit minutes d’une électro-pop expérimentale teintée de hip-hop.

Dans cet album, James Blake est aussi déprimé qu’amoureux. Les paroles précédemment abstraites et profondes sont remplacées par des textes simples abordant une relation naissante et son lot de doutes et d’ambitions. Musicalement, l’artiste anglais semble s’être trouvé: les synthétiseurs minimalistes, les arrangements complexes et la voix cristalline du jeune homme sont toujours présents, mais le tout est moins audacieux, plus standard, posé. Ainsi, le morceau éponyme de l’album s’attaque directement au vif du sujet. Sur une…