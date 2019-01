Entre ombre et lumière, la pop gothique d’Esben

Esben & the Witch

NOWHERE

Nostromo Records

Depuis belle lurette, Bristol n’est plus le terroir du trip-hop, n’en déplaise à Massive Attack ou à Portishead. N’empêche, il en reste quelques traces ici et là. Par exemple, sur les albums d’Esben & the Witch et notamment le dernier en date intitulé Nowhere. Quelques accords sur une guitare à l’arrière-plan de Golden purifier, des roulements de cymbales et la voix aérienne et volatile de Rachel Davies qui virevolte entre amour et haine. Puis, la six-cordes prend ses aises, s’aventure dans un solo efficace, avant de revenir à cette lente rythmique, assurément envoûtante.

Pour autant, Esben & the Witch n’incarne pas un retour nostalgique vers ce passé glorieux. Au contraire, le trio anglais puise plutôt son inspiration aux sources d’une pop…