Eviter l’accumulation de chaleur en ville

Le changement climatique s’accompagne de pics de température de plus en plus nombreux en été. Lors de ces périodes se créent en ville des îlots de chaleur, avec des conséquences sur le confort et la santé des habitants. Une étude se déroule à Fribourg pour simuler et anticiper ce phénomène.

XAVIER SCHALLER

URBANISME. Penser la ville de demain en tenant compte du climat d’après-demain. A la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture (HEIA) de Fribourg, une étude va simuler les îlots de chaleur urbains, des zones où la température monte davantage qu’ailleurs et où la nuit apporte peu de fraîcheur. Un phénomène inquiétant pour la santé et le confort des habitants, et qui devrait s’accentuer à cause du changement climatique et des vagues de chaleur estivales qui l’accompagnent. L’objectif de…