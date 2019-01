Expert en bioluminescence

Cette année, Pro Natura met à l’honneur le ver luisant, un insecte coléoptère qui vit dans toute la Suisse et brille dans la nuit.

YANN GUERCHANIK

Il nous a fallu la fin du XIXe siècle, l’électricité et la lampe à incandescence pour avoir la lumière à tous les étages. Lui est né avec. Il rampe et se tord comme le ver qu’il est à moitié, mais ses organes scintillent. C’est-à-dire que les sixième et septième segments de son corps laissent transparaître une bande étincelante, tandis que deux points lumineux éclatent dans son huitième segment. Un miracle qu’on appelle la bioluminescence. Un truc à faire pâlir un super-héros. Le ver luisant est un phare dans la nuit. Pro Natura en a fait son animal de l’année 2019. On a coutume de le traiter de ver. En réalité, c’est un scarabée. Scarabée, ça…