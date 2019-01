Futur parking en question

Ce lecteur se montre sceptique quant à l’idée d’un parking souterrain à la place du Marché, à Bulle.

Le projet d’un parking sous la place du Marché, à Bulle, est dans l’air. Mais sa réalisation est-elle bien raisonnable? Quelles seront les exigences des infrastructures dans dix ou vingt ans? Quelles mesures seront prises pour réduire les émissions de CO2, alors que la Suisse prend du retard et en reste aux intentions? A noter les priorités financières de la commune: circulation, puis urbanisme.

La construction du parking souterrain aurait, selon moi, de lourdes conséquences. Le coût sera élevé. Et ce, même avec l’aide de Berne et Fribourg. Sans compter les inévitables surprises dans ce genre de construction. La durée sera d’environ cinq ou six ans pour le chantier, dont deux ou trois ans…