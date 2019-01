Gerhard Andrey est candidat à la candidature des Verts pour le Conseil national et le Conseil des Etats

ELECTIONS FÉDÉRALES. Déjà en lice en 2011 et en 2015, Gerhard Andrey se porte candidat à la candidature fribourgeoise des Verts aux élections au Conseil national et au Conseil des Etats du 20 octobre. Une assemblée générale extraordinaire désignera en mars les candidats. Vice-président des Verts suisses, âgé de 43 ans, Gerhard Andrey est cofondateur d’une entreprise active dans le développement de solutions internet, qui emploie plus de 180 collaborateurs. «Sa société, primée à de nombreuses reprises pour sa politique exemplaire en matière de personnel et d’environnement, lui a valu une notoriété qui dépasse largement les frontières de notre canton et de notre parti», indique le communiqué des Verts fribourgeois. Marié et père de deux enfants, il est aussi membre du Conseil…