Grandissimo Testa!

Gianmaria

PREZIOSO

Incipit Records

En France, pour schématiser, on lui colle l’étiquette de Brassens italien, moustache et guitare comprises. Vrai qu’il a repris Le gorille, mais Gianmaria Testa doit aussi beaucoup à Leonard Cohen et Bob Dylan. Qui dit mieux? En parallèle à sa profession de chef de gare (qu’il a exercée jusqu’en 2007), ce doux poète et chanteur a régulièrement sorti des albums d’une sobriété sublime. Près de trois ans après sa disparition, à 57 ans, son épouse a décidé de partager ces onze ultimes chansons, dépouillées, enregistrées seul à la maison.

Rarement un album aura aussi bien porté son nom: Prezioso aligne les perles et les bijoux. Povero tempo nostro ouvre l’album en rappelant que Gianmaria Testa n’a cessé d’observer le monde et d’en dénoncer les dérives. Suivent…