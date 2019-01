Grandvillard est devenu l'un des Plus beaux villages de Suisse

Le comité souligne la valeur historique du village, qui figure à l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse.

Née en 2015, Les plus beaux villages de Suisse est une association indépendante qui a pour objectif de préserver, promouvoir et rallier sous forme d’un réseau touristique les communes adhérentes, qui répondant aux critères établis dans la charte de qualité. Depuis 2017 l’association est membre de la fédération internationale des Plus beaux villages de la Terre. Elle compte à ce jour 36 villages (Avenches, Grimentz, Moudon, Porrentruy, Rougemont ou encore Ascona) répartis dans 13 cantons.