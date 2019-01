Grandvillard parmi les plus beaux villages

Grandvillard rejoint Gruyères dans l’association Les plus beaux villages de Suisse. «Au cœur des Préalpes fribourgeoises, dans un écrin préservé de prairies, de pâturages extensifs et de forêts, Grandvillard a séduit le comité pour son architecture paysanne gruérienne, haut lieu de la mémoire fromagère et témoin d’une civilisation alpestre aujourd’hui disparue», communique Alain Saint-Sulpice, son correspondant pour la Romandie. Le comité souligne la valeur historique du village, qui figure à l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse.

Cette admission fait suite au concours notamment organisé par le journal L’illustré. «Grandvillard a terminé deuxième l’été passé au vote des lecteurs, raconte le syndic Daniel Raboud. Je ne sais selon quels critères nous avons été…