Hélène Doutaz née Rime

GRUYÈRES

Hélène Doutaz s’est endormie paisiblement le 5 janvier, dans sa 83e année. Un dernier hommage lui a été rendu le 8 janvier, en l’église Saint-Théodule, à Gruyères.

Hélène est née dans cette même cité, en 1936, au sein du foyer d’Agnès et Paul Rime-Pharisa. Elle était la deuxième d’une fratrie de quatre enfants. Hélène travailla dix ans à l’usine Nestlé de Broc avant d’unir sa destinée à Paul Doutaz, en 1965. On évoque rarement l’un ou l’autre sans dire Hélène et Paul, tant leurs vies étaient liées. Après cinquante-trois ans de mariage, leur complicité et leur amour restaient un exemple.

On disait Hélène et Paul… et l’on parlait très vite alors du Moléson. Tous deux ont travaillé à la station: elle pendant vingt-cinq ans à la caisse, lui pendant trente-deux ans aux remontées…