Il fait sa fête au monde

Quentin Mouron publie Vesoul, le 7 janvier 2015, et ne respecte rien, du Salon du livre à la fête des sexualités inclusives. Ce nouveau roman, son sixième, se révèle bourré de références littéraires et hilarant. Rencontre avec un écrivain qui souhaite «rendre une image la plus précise possible du monde contemporain».

LAURENCE DE COULON

Rencontré dans un café, à Lausanne (où il vit en ce moment), Quentin Mouron se montre très disert sur ses influences littéraires. De Rabelais à Balzac en passant par le roman picaresque, la liste est longue. En ce qui concerne les auteurs plus contemporains, il préfère être comparé au philosophe Adorno, qu’il cite en exergue, plutôt qu’à Houellebecq. Dans son roman, un narrateur rencontre un cadre, dont il admire immédiatement la manière de vivre et qu’il…