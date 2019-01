Incendie volontaire du Deni’s Diner

Le 28 mars 2017, le propriétaire du restaurant Deni’s Diner mettait le feu à son établissement. Il a été condamné hier à deux ans de prison avec sursis.

CORMAGENS. Après avoir installé plusieurs bombonnes de propane et déversé sept estagnons d’essence dans les étages, le patron du Deni’s Diner mettait le feu à son établissement, le 28 mars 2017 à Cormagens. Le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine l’a condamné hier à deux ans de réclusion, avec sursis pendant deux ans, pour incendie intentionnel et explosion. Placé en détention préventive, le prévenu avait reconnu les faits. En plus du gaz et de l’essence, il a avoué avoir entreposé d’anciens sapins de Noël secs dans la salle à manger. «Vers 5 h 20 du matin, il a bouté le feu à la cuisine en jetant une feuille enflammée dans…