LE PÂQUIER

Jean-Marie Pasquier s’est éteint dimanche, à l’âge de 85 ans. Un dernier hommage lui sera rendu ce mercredi, en l’église de La Tour-de-Trême.

Jean-Marie Pasquier est né le 10 septembre 1933 à Neirivue. Il était le deuxième fils de Carlo et de Léonie, née Morand. Après une enfance et une scolarité au village, Jean-Marie fit un apprentissage de facteur d’orgue et travailla à Genève, à Lucerne ainsi qu’à Romont. A 21 ans, il partit rejoindre la Garde suisse pontificale. Il y resta dix ans et devint caporal. Ces années passées à Rome l’enrichirent beaucoup. Au sein de ce milieu extraordinaire, il prit des cours de chant et de clarinette.

Jean-Marie Pasquier revint au pays en 1964 pour épouser Angela Tinguely, avec laquelle il eut cinq fils qui furent la grande fierté de sa vie. Le…