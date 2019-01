A l’affiche

ATTALENS

EMS Le Châtelet: Lumières, exposition de Francesca Moglia. Jusqu’au 23 février.

BULLE

Musée gruérien: hommage à Marcel Imsand avec l’exposition Les frères.

Jusqu’à dimanche. Exposition Mondes intérieurs. L’hôpital de Marsens. Jusqu’à dimanche.

Collège du Sud: exposition Histoire d’eaux, le lac de la Gruyère. Jusqu’au 10 février. Lu-ve 9h-17h et 6,20 janv., 3fév.

CHARMEY

Musée: Charrettes! La course charmeysanne dans les objectifs de Régine Gapany et Christophe Maradan. Jusqu’au 13 janvier. Lu-sa 10h-12h et 14h-17h, di 14h-17h.

Galerie Cailler: peintures de Guerino Paltenghi. Jusqu’au 3 février.

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Galerie d’art: exposition de Sandra Kupferschmid. Ma, je, ve 14h-17h, me 16h-18h30, sa 9h30-12h.

GRUYÈRES

Château: Ho Ho Ho! De saint Nicolas à Santa Claus. Jusqu’au 13…