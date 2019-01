L’Open Glâne attire du monde

BADMINTON. L’Open Glâne fête sa cinquième année d’existence avec un joli record de participation. Samedi et dimanche, ils seront 260 licenciés et non licenciés à en découdre au Bicubic à Romont. «L’année dernière, par exemple, nous avions compté 170 joueuses et joueurs, rappelle le président du BC Glâne Lucas Bossel. Cette fois, nous avons décidé d’ouvrir le tournoi à toutes les catégories de licenciés, y compris les meilleurs en A et en B. Et puis, chaque joueur est assuré de disputer au moins trois matches. Enfin, je pense que les participants apprécient que nous ayons divisé le tournoi en proposant les doubles et les mixtes le samedi, puis les simples le dimanche. Ainsi, ils n’ont pas besoin de bloquer tout le week-end.»

Si aucun joueur de LNA ne devrait fouler les terrains du Bicubic…