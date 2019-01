L’UDC ne veut pas figer le paysage

«Stopper le mitage - pour un développement durable du milieu bâti», cette initiative des Jeunes verts, soumise en votation le 10 février, ne convainc pas l’UDC. Réunis en assemblée mercredi à Fribourg, les délégués ont balayé l’idée (50 non, 1 oui). «Les agriculteurs qui ont besoin de se diversifier ne pourront plus créer une activité qui ne dépend pas directement du sol. On va figer le paysage», s’est inquiété le député broyard Jean-Daniel Chardonnens. Pour l’UDC, cette initiative ne tient pas compte de l’augmentation de la population et des besoins économiques, empêchant par exemple les PME de s’agrandir.

