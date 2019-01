La Grue Baroque organise un concert de l’Epiphanie, ce dimanche 6 janvier (17 h) en l’église d’Estavannens. La Capella Itineris, formée de Marc Pauchard, Josquin Piguet (cornet à bouquin) et Adrien Pièce (orgue et clavecin) offrira un programme dédié au stilo fantastico, sur les traces de Giovanni Battista Fontana et Girolamo Della Case. Une manière de composer en vogue dans l’Italie de la fin du XVIIe siècle.