La course de l’Etoile aura bien lieu au Crêt

La neige tombée mercredi a fait le bonheur du Ski-club de Grattavache-Le Crêt. Dimanche, il pourra organiser son traditionnel Semi-marathon de l’Etoile. «Nous avons choisi de maintenir la course au Crêt, explique le président Denis Grandjean. Comme la météo annonce de la neige dans la nuit de samedi à dimanche, nous pourrons perfectionner la boucle de 7 kilomètres.» La course aurait pu se tenir à Bellegarde, à La Villette ou encore aux Paccots. «Nous ne voulions pas prendre le risque d’emmener les participants en station au vu des précipitations prévues.» Le premier départ sera donné à 9 h 30 pour les U10. Pour leur part, les hommes (21 km), les femmes et les juniors (14 km) s’élanceront à 10 h 30. Actuellement, près de 200 fondeurs sont inscrits. S’il venait à pleuvoir durant la nuit,…